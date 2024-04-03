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Ученые оптимизировали методику лечения катаракты и глаукомы

Ученые оптимизировали методику лечения катаракты и глаукомы

Научный коллектив Медицинского института Пензенского государственного университета (ПГУ) запатентовал усовершенствованную методику хирургического лечения катаракты и глаукомы у пациентов с осложненным состоянием связочного аппарата хрусталика.

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