Интересное оформление клумб и дорожек с помощью крупной и мелкой гальки. Идеи для вдохновения

Совсем скоро наступит тепло, везде сойдет снег, оттает земля и мы начнем дачный сезон! А это значит - наступит самая счастливая пора цветения наших любимых растений и уверена, что любая женщина хочет, чтобы вокруг были красивые клумбы и дорожки.