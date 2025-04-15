Интересное оформление клумб и дорожек с помощью крупной и мелкой гальки. Идеи для вдохновения

Совсем скоро наступит тепло, везде сойдет снег, оттает земля и мы начнем дачный сезон! А это значит - наступит самая счастливая пора цветения наших любимых растений и уверена, что любая женщина хочет, чтобы вокруг были красивые клумбы и дорожки.
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