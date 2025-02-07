❕В Крыму 116 единиц техники очищают дороги от снега и наледи В «Крымавтодоре» рассказали, что всего очищено 13 810 километров дорог, реагентами обработали 9 000 километров.
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❕В Крыму 116 единиц техники очищают дороги от снега и наледи В «Крымавтодоре» рассказали, что всего очищено 13 810 километров дорог, реагентами обработали 9 000 километров.