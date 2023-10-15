Антисемитизм в Европе: почему в Мюнхене евреям запретили носить иудейские символы? Елена ГалицкаяВ свете недавних событий, связанных с антисемитизмом и нарастающей волной антиизраильских проявлений в разных странах, политологи и эксперты обращают внимание на угрозу, которая приходит с этой ненавистью.
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