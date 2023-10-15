Антисемитизм в Европе: почему в Мюнхене евреям запретили носить иудейские символы?

А Кудасов

Ну как некоторым влиятельным немцам не защищать и не позволять обижать евреев ныне. Ведь они, евреи, вдруг всё больше стали походить в своём поведении и отношении к другим нациям и народам на немецких фашистов в не столь давние времена.