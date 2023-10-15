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FTimes

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Антисемитизм в Европе: почему в Мюнхене евреям запретили носить иудейские символы?

Антисемитизм в Европе: почему в Мюнхене евреям запретили носить иудейские символы?

Антисемитизм в Европе: почему в Мюнхене евреям запретили носить иудейские символы? Елена ГалицкаяВ свете недавних событий, связанных с антисемитизмом и нарастающей волной антиизраильских проявлений в разных странах, политологи и эксперты обращают внимание на угрозу, которая приходит с этой ненавистью.

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Комментарии
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А Кудасов
Ну как некоторым влиятельным немцам не защищать и не позволять обижать евреев ныне. Ведь они, евреи, вдруг всё больше стали походить в своём поведении и отношении к другим нациям и народам на немецких фашистов в не столь давние времена.
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8 час.
Михаил Еграшин
Из крайности в крайность: то повязку носи, то кепу не носи.
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7 час.

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