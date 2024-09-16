Трамп опубликовал первый комментарий после «покушения»

Политика как она есть

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на фоне стрельбы у его гольф-клуба во Флориде сообщил, что находится в целости и невредимости, приводит РИА Новости слова экс-главы Белого дома из почтовой рассылки избирательного штаба Республиканской партии.