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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

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