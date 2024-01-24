Россияне перешли на сберегательную модель

Россияне стали чаще задумываться о сбережении средств. Треть граждан планирует в новом году уделять больше внимания созданию накоплений, следует из данных исследования онлайн-сервиса кредитования Moneyman, результаты которого приводит агентство «Прайм».
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