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Россияне перешли на сберегательную модель

Россияне стали чаще задумываться о сбережении средств. Треть граждан планирует в новом году уделять больше внимания созданию накоплений, следует из данных исследования онлайн-сервиса кредитования Moneyman, результаты которого приводит агентство «Прайм».

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