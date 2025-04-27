Автомобиль протаранил толпу людей на уличном фестивале в Ванкувере

Что было мотивом преступления пока неизвестно. В происшествии есть погибшие и пострадавшие.Уличный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня Лапу-Лапу, устроенный филиппинским сообществом города Ванкувер в Канаде, проходивший вечером в субботу, 26 апреля, обернулся трагедией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии