Песков: Россия должна принимать решения на фоне действий Запада

Россия, учитывая действия Запада, который все активнее вовлечен в конфликт на Украине, и заявления Киева о намерении «принудить» Россию к миру, должна принять решения и быть готовой их реализовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос автора и соведущего программы «Москва.