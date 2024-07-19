Строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде близится к завершению

В Нижнем Новгороде продолжаются активные работы по строительству нового Ледового дворца на Стрелке. На крыше здания уже уложен основной слой профлиста, а также начат монтаж пароизоляции, утеплителя и ПВХ-мембраны.
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