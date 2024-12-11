Эксперт рассказал о целях введения новой должности в батальонах ВДВ

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, введение должности заместителя командира по тылу в батальонах ВДВ, о котором стало известно от источников в Минобороны, продиктовано опытом специальной военной операции (СВО).
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