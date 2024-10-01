Тайны любви: Эксперт по языку тела раскрывает три скелета в шкафу Хейли и Джастина Биберов Юлия ЧинковаС момента их свадьбы прошло уже шесть лет, и недавно Хейли Бибер подарила Джастину долгожданного ребенка.