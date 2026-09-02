Любовные качели сентября: какие знаки зодиака пройдут проверку, а кого ждет развод

Начало осени принесет каждому знаку свои возможности и вызовы в любовной сфере. 123RF/legion-media.ruПервая половина месяца для большинства будет более благоприятной, а во второй придется проявить терпение и осознанность.
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