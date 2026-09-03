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Миңнеханов августта төбәк башлыклары медиарейтингында берьюлы 19 нчы урынга күтәрелде

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов август йомгаклары буенча Идел буе федераль округы төбәкләре башлыклары рейтингын җитәкләде.

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