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Новости экономики России

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Отгрузки «Группы Астра» выросли на 64% по итогам 1 полугодия 2024 года

Отгрузки «Группы Астра» по итогам первого полугодия 2024 года выросли на 64% год к году, показатель достиг 5,53 млрд рублей за счет активной экспансии бизнеса, расширения клиентской базы, развития продуктов экосистемы и сервисов.

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