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Козел напал на велогонщика в пелотоне «Джиро-д’Италия»

Козел напал на велогонщика в пелотоне «Джиро-д’Италия»

Козел выбежал на трассу во время третьего этапа веломногодневки «Джиро-д’Италия». Маршрут гонки проходил через албанскую Влеру.

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