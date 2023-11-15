"Внутренняя проблема - это Путин", - глава МИД Германии дала комментарий, в котором через слово Путин - неужели влюбилась?

Politiki.net Помните такую песню: "я хочу теперь такого, как Путин!", судя по тому с каким энтузиазмом и экспрессией в голосе российского лидера вспоминает Анналена Бербок - она влюбилась в нашего президента, но не знает как об этом ему сообщить.