"Внутренняя проблема - это Путин", - глава МИД Германии дала комментарий, в котором через слово Путин - неужели влюбилась?

Politiki.net Помните такую песню: "я хочу теперь такого, как Путин!", судя по тому с каким энтузиазмом и экспрессией в голосе российского лидера вспоминает Анналена Бербок - она влюбилась в нашего президента, но не знает как об этом ему сообщить.
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