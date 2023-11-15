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"Внутренняя проблема - это Путин", - глава МИД Германии дала комментарий, в котором через слово Путин - неужели влюбилась?

"Внутренняя проблема - это Путин", - глава МИД Германии дала комментарий, в котором через слово Путин - неужели влюбилась?

Politiki.net Помните такую песню: "я хочу теперь такого, как Путин!", судя по тому с каким энтузиазмом и экспрессией в голосе российского лидера вспоминает Анналена Бербок - она влюбилась в нашего президента, но не знает как об этом ему сообщить.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Влюбилась.....мля.....
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3 час.
НС
Надежда Савинкова
А где Вы видели нормального политика? Несут околесицу и сами в нее верят! Позор!!!
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2 час.
СД
Семен Дремин
за что боролись на то и напоролись.....................................................
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1 час.

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