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Петербургский дневник

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Прокуратура Петербурга взяла на контроль ситуацию после ДТП с автобусом, упавшим в Мойку

Прокуратура Петербурга взяла на контроль ситуацию после ДТП с автобусом, упавшим в Мойку

На месте находятся заместитель прокурора Санкт-Петербурга Петр Забурко, а также прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Есения Мальцева Прокуратура Петербурга контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобуса, упавшего с Поцелуева моста в реку.

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