Прокуратура Петербурга взяла на контроль ситуацию после ДТП с автобусом, упавшим в Мойку

На месте находятся заместитель прокурора Санкт-Петербурга Петр Забурко, а также прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Есения Мальцева Прокуратура Петербурга контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобуса, упавшего с Поцелуева моста в реку.