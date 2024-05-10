Прокуратура Петербурга взяла на контроль ситуацию после ДТП с автобусом, упавшим в Мойку

На месте находятся заместитель прокурора Санкт-Петербурга Петр Забурко, а также прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Есения Мальцева Прокуратура Петербурга контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобуса, упавшего с Поцелуева моста в реку.
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