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Царьград

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БРИКС обсудили усиление энергетической безопасности на саммите

БРИКС обсудили усиление энергетической безопасности на саммите

В Нью-Дели на саммите БРИКС лидеры стран акцентировали внимание на необходимости усиления энергетической безопасности, поддержания стабильности рынков и бесперебойности поставок энергоресурсов.

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