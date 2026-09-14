В Колумбии 20-летняя возлюбленная сына вице-президента умерла после забега

В реанимации сердце девушки останавливалось трижды – медикам удавалось запустить его снова. Однако, несмотря на все усилия, пациентка скончалась.
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