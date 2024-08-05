Кадыров попросил для Чечни особых полномочий

В Чечне большое количество добровольцев, желающих принять участие в военной операции на Украине, властям республики необходимо предоставить полномочия по созданию полков и батальонов, заявил глава республики Рамзан Кадыров в интервью «России 1».
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