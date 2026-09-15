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Игнорируется годами: боль во время менструации указывает на скрытую инфекцию

Игнорируется годами: боль во время менструации указывает на скрытую инфекцию

Многие женщины считают болезненные менструации привычным состоянием и не обращаются к врачу, однако в некоторых случаях неприятные ощущения могут быть связаны не только с особенностями цикла.

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