Константинов: мир наступит после получения Россией надёжных гарантий безопасности

В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине. Спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что залогом прекращения конфликта на Украине, является получение Россией надёжных гарантий безопасности, пишет РИА Новости.
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