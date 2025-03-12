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  • Eduard
    И это пишут говорят русские! Как так? Как можно так чекнутся,что бы быть за власть убивающих таких как она?Жительница Крыма ...
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Константинов: мир наступит после получения Россией надёжных гарантий безопасности

Константинов: мир наступит после получения Россией надёжных гарантий безопасности

В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине. Спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что залогом прекращения конфликта на Украине, является получение Россией надёжных гарантий безопасности, пишет РИА Новости.

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