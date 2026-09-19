Страна и люди
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Страна и люди

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Памфилова: досрочно проголосовали более 4,6 млн россиян

Памфилова: досрочно проголосовали более 4,6 млн россиян

Более 4,6 млн граждан России проголосовали досрочно на выборах депутатов Государственной Думы. Такую статистику привела председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

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