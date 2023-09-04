Смейся до слёз

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Лица 15 человек после процедуры омоложения Full Face, которая вызывает жаркие споры

Лица 15 человек после процедуры омоложения Full Face, которая вызывает жаркие споры

Люди категорически отказываются принимать тот факт, что они стареют. Большинство женщин покупают баночки с уходовыми средствами, производители которых обещают убрать с лица все до единой морщинки, и обращаются к косметологам за уколами красоты.

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