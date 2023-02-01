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Забитцер о переходе в «МЮ»: «Иногда нужно принимать быстрые и важные решения. Я на пике карьеры»

Марсель Забитцер высказался о своем переходе из «Баварии» в аренду в «Манчестер Юнайтед». «Иногда в жизни нужно принимать быстрые и важные решения.

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