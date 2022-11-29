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«Каземиро – лучший полузащитник в мире уже давно». Неймар о партнере по сборной

Неймар высказался о хавбеке сборной Бразилии Каземиро. Форвард пентакампеонов поделился мнением после матча ЧМ-2022 со Швейцарией (1:0), в котором полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил единственный гол.

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