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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Летние трансферы не гарантируют успеха по ходу сезона». Георгиос Барцокас оценил усиление конкурентов «Олимпиакоса» в Евролиге

Главный тренер « Олимпиакоса » Георгиос Барцокас высказался о трансферной кампании клуба и растущей конкуренции в Евролиге.

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