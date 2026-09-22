Курганцы пожаловались на нелегальное кладбище животных возле СНТ. Фото

Жители Кургана пожаловались на стихийный скотомогильник в лесу возле СНТ «Колосок». По словам горожан, если раньше останков животных там было немного, то за лето ими оказалась занята уже целая поляна.
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