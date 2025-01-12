Дубинский раскритиковал реформу системы образования на Украине

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил в Telegram, что украинские власти хотят реформировать систему образования в стране по нацистским принципам, так как планируют отменить обязательные уроки физики, химии и биологии.
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