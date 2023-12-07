Лучшим электромобилем года признали не Tesla, а седан Hyundai

Когда в продаже появилась Tesla Model 3, этот электромобиль изменил правила игры. Для многих владельцев полностью «батарейных» машин он был и остается идеальным электрокаром благодаря разумным размерам и приемлемой цене, а также достаточному запасу хода и высоким скоростным показателям в версии ….
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