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Лучшим электромобилем года признали не Tesla, а седан Hyundai

Когда в продаже появилась Tesla Model 3, этот электромобиль изменил правила игры. Для многих владельцев полностью «батарейных» машин он был и остается идеальным электрокаром благодаря разумным размерам и приемлемой цене, а также достаточному запасу хода и высоким скоростным показателям в версии ….

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