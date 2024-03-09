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New York Times: союз США и Украины поизносился

New York Times: союз США и Украины поизносился

Военный союз между США и Украиной «демонстрирует признаки износа», сообщает New York Times. По данным издания, Вашингтон был недоволен нежеланием украинцев слушать полезные советы, а украинские власти разочарованы из-за задержки помощи со стороны США.

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