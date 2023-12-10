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После провокационного фото Софии Ротару её гостиницу в Крыму решили национализировать

После провокационного фото Софии Ротару её гостиницу в Крыму решили национализировать

София Ротару. Фото topkin.ruКрымская гостиница, которая уже много лет является собственностью певицы Ротару, будет национализирована после публикации поздравительной открытки бойцам ВСУ с днем Святого Николая.

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Комментарии
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Юрий Матренин
Удивительно, что еще нет! Сколько ещё наших врагов и недругов кормится в России ,  не пора ли прикрыть кормушку
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4 час.
Г
Гость
Давно пора.
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4 час.
S
Smolnui777
Не нужно ограничиваться Ротару, полно сочувствующих укронацистам, возбуждает уголовные дела и в рамках уголовного дела погашайте ущерб перед Россией через продажу недвижимости. Предателей очень много, и они все пишут оск
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2 час.

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