После провокационного фото Софии Ротару её гостиницу в Крыму решили национализировать

София Ротару. Фото topkin.ruКрымская гостиница, которая уже много лет является собственностью певицы Ротару, будет национализирована после публикации поздравительной открытки бойцам ВСУ с днем Святого Николая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии