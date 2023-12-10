После провокационного фото Софии Ротару её гостиницу в Крыму решили национализировать

Удивительно, что еще нет! Сколько ещё наших врагов и недругов кормится в России , не пора ли прикрыть кормушку

S

Smolnui777

Не нужно ограничиваться Ротару, полно сочувствующих укронацистам, возбуждает уголовные дела и в рамках уголовного дела погашайте ущерб перед Россией через продажу недвижимости. Предателей очень много, и они все пишут оск