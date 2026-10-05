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Орелtimes

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Орловщина удивляет темпами «роста» экономики

Орловщина удивляет темпами «роста» экономики

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области опубликовал очередной доклад о социально-экономическом положении региона за январь — август 2026 года.

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