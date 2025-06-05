Глеб Никитин: «Все больше людей объединяется вокруг заботы об экологии»

Губернатор Нижегородской области, глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Экологическое благополучие» Глеб Никитин поздравил всех, кто посвятил свою жизнь заботе об экологии, с профессиональным праздником.
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