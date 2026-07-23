Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет «Мста-С» уничтожил пункты управления дронами и опорники ВСУ

Расчет «Мста-С» уничтожил пункты управления дронами и опорники ВСУ

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил пункты управления БПЛА и опорные пункты с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении.

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