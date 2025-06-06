Эксперт Кедми: в России больше нет глубокого тыла

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» и военный эксперт Яков Кедми выразил мнение, что в свете недавних атак на аэродромы стратегической авиации и диверсий на железнодорожной инфраструктуре в России понятие глубокого тыла утратило свою актуальность.