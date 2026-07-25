«Его трудно тренировать». «Майами» советовали не подписывать Расселла Уэстбрука

« Майами » рассматривал возможность сотрудничества с защитником Расселлом Уэстбруком . Этому мешал возможный переход Леброна Джеймса, однако после разрешения ситуации клуб не торопится возвращаться к этому варианту.
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