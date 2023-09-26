Эксперт
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эксперт

562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • epobedimski
    Дура молодая! Жизни не знает!Президент Молдави...
  • Владимир Карпов
    Санду - это 100% марионетка Запада и она за 3 сребренника отрабатывает свой долг перед своими хозяевами !!! Потому и ...Президент Молдави...
  • Владимир Акулов
    Пиндосские  банковские  жулики не  доллар  приравняли  к  золоту...А  золото сделали  зависимым  от  бумажки-доллара....Цены на золото де...

Доставке поставили оценку: В России опубликовали первый рейтинг перевозчиков сборных грузов

Доставке поставили оценку: В России опубликовали первый рейтинг перевозчиков сборных грузов

В рейтинг вошли около 30 компаний, которые разделили на группы в зависимости от их надежности. Среди них Деловые линии, ТК Кит (GTD), Норд Вил, ПЭК, Очаковская логистическая компания, DPD, Азимут (Екб), Артэк, Байкал-сервис, Байт-Транзит, Витэка, Желдор Альянс/Азбука логистики, Желдорэкспедиция, Магистраль ГК, Рейл Континент, ТАТ (ТрансАвиаТур), Шерл, Энергия, Yata Logistics (ЯкутТрансАгентство), Азимут, Возовоз, Мейджик Транс, Рус-Экспресс, Сибтехнотранс, Скиф карго, Спасибо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх