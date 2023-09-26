Доставке поставили оценку: В России опубликовали первый рейтинг перевозчиков сборных грузов

В рейтинг вошли около 30 компаний, которые разделили на группы в зависимости от их надежности. Среди них Деловые линии, ТК Кит (GTD), Норд Вил, ПЭК, Очаковская логистическая компания, DPD, Азимут (Екб), Артэк, Байкал-сервис, Байт-Транзит, Витэка, Желдор Альянс/Азбука логистики, Желдорэкспедиция, Магистраль ГК, Рейл Континент, ТАТ (ТрансАвиаТур), Шерл, Энергия, Yata Logistics (ЯкутТрансАгентство), Азимут, Возовоз, Мейджик Транс, Рус-Экспресс, Сибтехнотранс, Скиф карго, Спасибо.