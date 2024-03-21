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Михаил Чаплыга: Секреты лоббиста Грэма: от оргий с малолетками до дешевого влияния в СМИ. Кто за всем этим стоит?

Михаил Чаплыга: Секреты лоббиста Грэма: от оргий с малолетками до дешевого влияния в СМИ. Кто за всем этим стоит?

Кто такой этот Грэм? Замешан в оргиях с малолетками у покойного Эпштейна, голодный и жадный до денег лоббист, покладистый, готов летать через океан и вещать, что скажут (относительно недорого — до 100 тыс.

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