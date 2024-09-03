В системе образования Астраханской области открылся кластер по туризму

В нем будут обучаться более 300 студентов астраханских ссузов. 2 сентября в Астраханском государственном политехническом колледже состоялась торжественная церемония открытия кластера «Туризм и сфера услуг» федерального проекта «Профессионалитет».
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