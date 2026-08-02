Юки Цунода сосредоточен на продолжении карьеры в Формуле-1

На данный момент возможность остаться в Формуле-1 для Юки Цуноды становится всё менее вероятной. Сообщается, что Цунода надеется получить место в «Альпин», заменив Франко Колапинто, однако и такой вариант выглядит маловероятным.
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