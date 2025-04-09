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Расчет гаубицы Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на каховском направлении

Расчет гаубицы Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на каховском направлении

Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 артиллерийского подразделения группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении специальной военной операции (СВО).

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