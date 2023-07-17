Сильный ветер оторвал часть надписи ТРЦ "Пионер" в Барнауле

Популярный среди горожан торговый центр едва не лишился первой буквы в названии на вывеске В Барнауле 16 июля сильный ветер оторвал часть надписи торгового центра "Пионер" на расположенной рядом металлической конструкции с названиями магазинов.
Популярный среди горожан торговый центр едва не лишился первой буквы в названии на вывеске В Барнауле 16 июля сильный ветер оторвал часть надписи торгового центра "Пионер" на расположенной рядом металлической конструкции с названиями магазинов.
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