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«Артек» и Следственный комитет России поздравили ветеранов с Днем Великой Победы

«Артек» и Следственный комитет России поздравили ветеранов с Днем Великой Победы

 В преддверии Дня Великой Победы Международный детский центр «Артек» и Следственный комитет России по традиции совместно поздравили ветеранов, участников боевых действий и детей войны с наступающим праздником, сообщает Следком Крыма и Севастополя.

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