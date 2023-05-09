«Артек» и Следственный комитет России поздравили ветеранов с Днем Великой Победы

В преддверии Дня Великой Победы Международный детский центр «Артек» и Следственный комитет России по традиции совместно поздравили ветеранов, участников боевых действий и детей войны с наступающим праздником, сообщает Следком Крыма и Севастополя.
В преддверии Дня Великой Победы Международный детский центр «Артек» и Следственный комитет России по традиции совместно поздравили ветеранов, участников боевых действий и детей войны с наступающим праздником, сообщает Следком Крыма и Севастополя.
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