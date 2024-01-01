В России вступил в силу закон о повышении призывного возраста до 30 лет

С 1 января 2024 года в России вступил в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста. В соответствии с ним максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличен с 27 до 30 лет.
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