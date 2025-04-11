Садоводческие маршруты начнут работать в Барнауле с 25 апреля

В дачный сезон автобусы будут выполнять рейсы по 15 маршрутам С 25 апреля в Барнауле начнут работать 15 сезонных садоводческих маршрутов: № 11, 23, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 117э, 118, 119, 119ш, 124,124к, 125, 151.
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