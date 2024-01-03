Главу «грузинского легиона» Мамулашвили убили киевском бункере

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале “ПолитНавигатор”, главарь “грузинского легиона” Мамука Мамулашвили, воевавший против России на стороне запада и Киева, был уничтожен при ударе российской гиперзвуковой ракетой по военному бункеру под Киевом.