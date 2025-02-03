Водителей призывают быть осторожными: на дорогах гололед! В связи с перепадами температуры в дневное и ночное время, на дороге образуются гололёдные явления, что может привести к повышению аварийности.
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Водителей призывают быть осторожными: на дорогах гололед! В связи с перепадами температуры в дневное и ночное время, на дороге образуются гололёдные явления, что может привести к повышению аварийности.