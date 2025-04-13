Авиаудары США по Йемену унесли жизни пяти человек

Число жертв американских ударов по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане возросло до пяти, 13 ранены, 13 апреля сообщило министерство здравоохранения и окружающей среды созданного хуситами правительства в социальной сети Х.
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